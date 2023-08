Taremi Milan: oggi giornata decisiva! Cosa è successo e cosa filtra. Nella giornata di ieri, problemi con il Porto e il giocatore

Sembrava quasi fatta per Mehdi Taremi, ma il Milan nella serata ha visto realizzarsi una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa. Dopo aver trovato l’accordo con il Porto sulla base di 15 milioni più bonus, il club portoghese ha iniziato a ritrattare in merito a bonus e termini di pagamento.

Sono sorti problemi anche per quanto riguarda l’accordo tra Milan e Taremi, sulla base di 1,5 mln a stagione. Ostacoli che hanno fatto spazientire la società rossonera, che però non molla. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, oggi sarà la giornata decisiva: dentro o fuori. I passi avanti fatti in questi giorni fanno pensare che il Milan possa trovare una soluzione.

Il mercato, però, finisce domani e, in quanto giocatore extracomunitario, il Milan deve risolvere un carico di burocrazia maggiore rispetto al solito. Solo il tempo, prossimo, dirà se Taremi indosserà o meno la maglia rossonera.

