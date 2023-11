Mauro Tassotti, ex giocatore e vice di Ancelotti al Milan, ha parlato a Tv Play dell’addio di Maldini

PAROLE – «Premesso che io non ho ancora capito il perché sia stato mandato via Maldini, nessuno l’ha mai spiegato e chiaramente non riguardava il lavoro perché mi pare che avessero fatto molto bene».

