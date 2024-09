L’estremo difensore rumeno ha deciso di smettere col calcio giocato: il club rossonero lo ha salutato con un messaggio sui social.

L’annuncio del ritiro di Ciprian Tatarusanu non passa inosservato. Il Milan, attraverso un post su X, ha voluto rendergli omaggio, rimarcando il suo contributo al club e augurandogli il meglio per le sue future avventure.

L’annuncio

Ciprian Tatarusanu ha scelto Instagram come piattaforma per annunciare la fine della sua carriera calcistica, una decisione che non solo segna la conclusione di un importante capitolo della sua vita ma inaugura anche l’inizio di nuove avventure. Il suo messaggio esprime un profondo amore per il calcio, considerato dall’ex portiere il “gioco più bello del mondo“. Evidentemente, è stato un viaggio lungo e gratificante per Tatarusanu, che ha sempre messo il calcio al primo posto, ottenendo in cambio ricompense e riconoscimenti.

Ciprian Tatarusanu

I ringraziamenti

Il grazie di Tatarusanu si estende a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino in questi 30 anni di carriera: tifosi, allenatori, compagni, avversari, dirigenti, arbitri e giornalisti. Il desiderio di trattare ogni persona con rispetto e la speranza di aver lasciato un segno positivo nel calcio riflettono l’etica professionale e personale dell’ex portiere.

Il saluto del club ed il ricordo dei tifosi

Nel salutarlo, il Milan ha descritto Tatarusanu come “un brillante servitore del Club“, un complimento che evidenzia l’impegno e la dedizione mostrati durante il suo periodo con i rossoneri. I tifosi del Milan ricorderanno di lui sicuramente la parata sul rigore di Lautaro Martinez nel derby d’andata della stagione che poi si concluse con la conquista del diciannovesimo Scudetto.

