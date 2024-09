La posizione di Zlatan Ibrahimovic non è più così salda al Milan. Cardinale non ha gradito certi atteggiamenti dello svedese e medita sul suo futuro.

In seno alla dirigenza rossonera, le recenti vicende hanno scatenato un’ondata di malcontento nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, colui che fino a poco tempo fa era visto come una figura chiave per il progetto sportivo del Milan sotto l’egida di RedBird e Gerry Cardinale. La sua posizione come Senior Advisor sembra ora essere messa seriamente in discussione a causa di una serie di scelte e comportamenti che non hanno trovato il favore dei vertici societari e del suo entourage.

Contesto delicato per Ibrahimovic

Non si è fatta attendere la controversia che circonda Zlatan Ibrahimovic in seguito a un episodio poco felice di discriminazione durante una diretta social con lo youtuber IShowSpeed. Tale evento ha portato a una critica quasi unanime nei suoi confronti, aggravando ulteriormente la situazione con l’avvio incerto della squadra sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Queste dinamiche hanno influenzato negativamente l’immagine di Ibrahimovic, già vulnerabile a causa di alcuni atteggiamenti interni giudicati poco consoni al ruolo che dovrebbe incarnare all’interno della società.

Gerry Cardinale

Frizioni interne e manovre contestate

Non meno rilevante è stata la presunta “vendetta” ai danni di Ignazio Abate, elemento storico del Milan e amico di Ibrahimovic. La decisione di non promuovere suo figlio Maximilian in Primavera, seguita da repentini cambi di ruolo e licenziamenti all’interno dello staff tecnico, ha fornito ulteriore materiale di discussione su quanto le azioni personali di Ibrahimovic possano influenzare le dinamiche interne al club. Allo stesso tempo, l’assidua presenza di Ibrahimovic al centro di formazione Vismara, a discapito di un coinvolgimento meno consistente a Milanello, solleva dubbi sul suo effettivo apporto al progetto tecnico del Milan.

Decisioni controversie e prospettive future

Anche la gestione dei talenti giovani, con particolare riferimento alla firma di contratti professionistici per il figlio prima e per Francesco Camarda poi, ha suscitato non poche perplessità. Queste mosse, percepite come potenzialmente dannose per il serbatoio di giovani talenti del club, mettono ulteriormente in discussione il modus operandi di Ibrahimovic all’interno del contesto milanista.

La necessità di una nuova direzione

L’insieme di questi fattori delineano un quadro di incertezza riguardo il futuro di Ibrahimovic in rossonero. La sua figura, un tempo simbolo di grinta e determinazione sia in campo sia fuori, oggi rischia di diventare un elemento di divisione nell’ambito di un progetto che necessita, più che mai, di coesione e stabilità strategica. Se da un lato il suo contributo storico al Milan e la sua influenza nello spogliatoio sono innegabili, dall’altro la situazione attuale impone una riflessione approfondita sui passi futuri da intraprendere per il bene del club.

