Il giornalista Mino Taveri ha dato una lettura differente del lunghissimo derby d’Italia che sta caratterizzando la lotta Scudetto.

Mino Taveri a SportMediaset ha fatto notare che anche la partecipazione alla SuperCoppa italiana dell’Inter potrebbe incidere nella lotta Scudetto. “Sarà un mese bello ricco fino al 4 febbraio. La grande discriminante sarà la Supercoppa, che cambia i piani dell’Inter”.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

La sottolineatura

“La curiosità è che giocheranno sempre sfalsate e i nerazzurri avranno una partita in meno, con la possibilità quindi che la Juventus arrivi davanti alla gara del Meazza. L’Inter dipende da Lautaro, perché anche se non segna dà tanto all’attacco: vedremo come arriverà a quell’appuntamento. Il mezzo passo falso di Marassi comunque non deve preoccupare, perché non si può vincere sempre”.

La variabile SuperCoppa

La SuperCoppa italiana da questa stagione cambia format e prevede 2 partecipanti in più: si giocano quindi 2 semifinali ed una finale, come avviene per la SuperCoppa spagnola. La Juventus chiaramente non si è qualificata ma l’Inter sì: i nerazzurri salteranno la 21^ giornata di campionato, quella che si gioca il 20 ed il 21 gennaio per recuperare il match il 28 febbraio, molto dopo lo scontro con i bianconeri. In semifinale la squadra di Inzaghi affronterà la Lazio il 19 gennaio a Riyadh: in caso di vittoria ci sarà la finale 3 giorni dopo.

