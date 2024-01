Entra nel vivo la lotta scudetto, la Juve punta un super colpo di calciomercato per il tecnico Massimiliano Allegri

La lotta scudetto, si sa, oltre sul campo di gioco si disputa anche su quello del calciomercato. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, i bianconeri (in sfida per il tricolore con l’Inter) continuano a seguire Felipe Anderson.

In particolar modo la squadra sabauda starebbe monitorando la situazione del rinnovo del giocatore della Lazio, che ricordiamo essere in scadenza a giugno. Resta da capire quando e come i piemontesi potrebbero decidere di operare.

L’articolo Inter, guarda la Juve: sul mercato Allegri punta un colpo Scudetto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG