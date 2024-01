L’ex tecnico Fabio Capello ha espresso il suo parere sulle due contendenti al Tricolore.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di Inter e Juventus a partire dal pareggio dei nerazzurri a Marassi. “La partita di sabato ci insegna che perfino una squadra così attrezzata come l’Inter può andare in sofferenza quando l’avversario gioca con velocità e aggressività come ha fatto il Genoa, spinto anche dall’entusiasmo di casa. Può essere una chiave per chi vuole mettere in difficoltà Inzaghi, ma contro la squadra di Gilardino ha sofferto pure Allegri”.

Francesco Acerbi

La bravura di Inzaghi

“Simone sta riuscendo a far rendere al meglio, e soprattutto nella giusta posizione, i suoi giocatori. L’anno scorso dicevo che per me il regista doveva farlo stabilmente Calhanoglu: Brozovic aveva grande corsa, ma toccava la palla molte più volte del turco. Bravo Inzaghi a notarlo e a trovare questa soluzione decisiva. E bravo anche a volere Acerbi: i tifosi della Lazio gli hanno fatto un favore spingendolo via, ma all’Inter serviva proprio un centrale di personalità capace di guidare tutta la difesa”.

L’incidenza delle coppe europee

“Una variante da considerare, soprattutto se l’Inter dovesse andare avanti in Europa. Ma, come detto, la rosa nerazzurra è più varia. Il turnover è importante con tutti questi impegni, a patto che non sia però così drastico come ha fatto Inzaghi nelle ultime di Champions. Più che cambiarne sette o nove in un colpo solo, meglio limitarsi in partenza e usare i cambi: sono cinque, sono tanti…”.

L’articolo Capello: “Inzaghi ha due meriti in particolare, la rosa nerazzurra è più ampia di quella bianconera” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG