Taveri: «La Supercoppa è una discriminante per l’Inter. Juve? Se vince sempre…». Le parole sulla lotta scudetto

Mino Taveri a Sportmediaset ha fatto il punto sulla lotta scudetto tra Inter e Juve verso il derby d’Italia del 4 febbraio.

LE PAROLE – «Sarà un mese molto ricco. La grande discriminante sarà la Supercoppa Italiana, che varia gli impegni dell’Inter rinviando il campionato. La curiosità è che giocano sempre sfalsate, mai insieme, e l’Inter avrà una partita in meno. Se la Juventus dovesse vincere sempre arriverebbe in testa al 4 febbraio, perché l’Inter avrà questa partita in meno. Poi magari ci sarà la finale di Supercoppa Italiana, così come l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia per la Juventus. All’Inter dipende molto dalla condizione di Lautaro Martinez, che anche se non segna è un giocatore che dà tantissime energie. Bisogna capire come sarà il suo recupero, a partire dal Verona e passando per la Supercoppa Italiana. Una risposta di Marko Arnautovic c’è stata, bisogna vedere come sarà inserito Tajon Buchanan se subito o aspettando. Io credo che il mezzo passo falso fatto a Marassi non debba preoccupare, perché il Genoa ha fatto una buona partita e non si può vincere sempre».

