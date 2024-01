Vlahovic al top della forma: in allenamento fa gol pure di destro. L’ultima dimostrazione dell’attaccante della Juve- VIDEO

Vlahovic con la Roma non ha trovato il gol, ma ha fornito l’assist decisivo per la rete di Rabiot e ha giocato una partita molto positiva. L’attaccante della Juve sembra tornato al top della forma dopo un periodo sottotono e l’ultima dimostrazione è arrivata dall’allenamento di oggi.

Dusan with the left

Vlahovic with the right pic.twitter.com/qv6kBWKBq1 — JuventusFC (@juventusfcen) January 2, 2024

Come mostra un video pubblicato dal club via Twitter, infatti, Vlahovic si è esercitato in una serie di tiri di sinistro e di destro. Segnando spesso dei gol.

