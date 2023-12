Il giornalista belga Sacha Tavolieri ha descritto le qualità dell’esterno del Club Brugge.

Sacha Tavolieri a Tuttosport ha spiegato pro e contro l’eventuale acquisto di Tajon Buchanan da parte dell’Inter. “Nell’Inter giocherebbe come esterno in un 3-5-2 e non terzino destro di una difesa a quattro come nel Bruges. E per questo sarebbe facilitato. Però in Italia l’intelligenza tattica è fondamentale. Se sbagli, vieni punito. Gli serviranno almeno 3-6 mesi per potersi adattare. E il lavoro del tecnico nerazzurro sarà fondamentale. I tifosi dell’Inter non devono aspettarsi un giocatore pronto, fatto e finito. Tajon potrà mostrare le sue qualità inizialmente in alcune partite di Serie A, ma ci vorrà tempo”.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

L’avviso

“Sarà fondamentale per lui avere la testa giusta. In tutto. Passare da una bella cittadina come Bruges a Milano, dove c’è tutto anche fuori dal campo, vedi moda, donne e così via, è un cambiamento importante. Sono due mondi diversi”.

I punti forti

“Certo, ha potenzialità interessanti e capisco perché Ausilio lo voglia portare in nerazzurro: per ripetere quanto accaduto con Dumfries. Buchanan è un giocatore velocissimo. Di un’esplosività fantastica, impressionante: balza subito all’occhio dello scout perché quando decide di accelerare, accende la luce e si fa notare. Può aprire gli spazi e trovare le soluzioni per segnare. Magari è la bomba che ti fa esplodere la difesa”.

Aspetti da correggere

“Ma gli pure serve la continuità anche nella stessa partita, dato che a volte gioca 20 minuti su 90. A volte ha un carattere da stella, da divo. Se l’allenatore gli chiede una cosa, Buchanan può tranquillamente rispondere di no!.

L’articolo Tavolieri: “A Buchanan serviranno dai 3 ai 6 mesi per ambientarsi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG