Tebas: «Non credo che vedremo la Superlega. Sentenza UE? E’ stata distorta…». L’attacco del presidente della Liga

Tebas, presidente della Liga, in un’intervista rilasciata a Fabrizio Romano è tornato a parlare del progetto Superlega che vide tra i suoi fautori anche la Juve.

TEBAS SULLA SUPERLEGA – «Non credo che la vedremo. Ho detto che mi sono giocato tante cene, in tono scherzoso… C’è tanta storia dietro, ma non si vedrà. La sentenza dell’UE è stata distorta, dice cose importanti sulla UEFA, ma non sulla Superlega così come viene proposta. Non ci sarà la Superlega».

