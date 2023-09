Pioli perde i pezzi in vista di Inter Milan: Olivier Giroud esce per infortunio nel corso di Francia-Irlanda. Le condizioni del centravanti

Brutta notizia per il Milan in vista del derby contro l’Inter: la presenza di Olivier Giroud è in forte rischio dopo l’infortunio rimediato pochi minuti fa nel corso di Francia-Irlanda. Il centravanti rossonero ha subito un infortunio alla caviglia sinistra.

Dopo l’intervento dello staff sanitario sul campo, con lo spray messo sulla zona interessata, il calciatore ha provato a rimanere sul terreno di gioco ma, dopo pochi minuti, non c’è stato nulla da fare per lui. Deschamps lo sostituisce, al suo posto entra il nerazzurro Marcus Thuram.

