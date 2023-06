Il club inglese starebbe svolgendo intensi colloqui per ingaggiare Nicolò Barella dall’Inter: i dettagli sulla trattativa

Sarebbe per il Newcastle la più onerosa operazione di mercato condotta fino ad ora, ma secondo il Telegraph la società sarebbe sicura di aver puntato sul nome giusto: Nicolò Barella.

Il club ha offerto all‘Inter 50 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro:

BARELLA- Si ritiene che un accordo sia raggiungibile, secondo più fonti, con intensi colloqui in corso negli ultimi giorni.Ma c’è ancora del lavoro da fare per concludere i negoziati. Barella sarebbe l’operazione di mercato più onerosa del Newcastle se riuscisse ad andare in porto.

L’articolo Telegraph- Il Newcastle vuole Barella: offerti 60 milioni all’Inter proviene da Inter News 24.

