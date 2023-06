L’esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiorna sui colloqui di questi giorni tra l’Inter, rappresentata da Ausilio, e il Chelsea

Sono tanti gli argomenti sul tavolo del Chelsea, in occasione della visita di Piero Ausilio in rappresentanza dell’Inter. Alfredo Pedullà racconta tutto sul proprio sito:

INTER CHELSEA- C’è apertura dei Blues, siamo ai primi passaggi, verrà chiesto il via libera definitivo a Pochettino prima di parlare di formule, costi e altro. L’Inter vuole chiudere la pratica al più presto. Ma tra stasera e domani ci saranno altri incontri per affrontare altri argomenti: da Koulibaly a Chalobah, senza escludere che possano essere inseriti nei discorsi tra i due club altri profili. E si capirà se davvero il Chelsea vorrà spendere 60 milioni per Onana. Intanto, primo passaggio dedicato a Romelu Lukaku.

La priorità assoluta dei nerazzurri è pertanto Lukaku, prima di focalizzarsi sul portiere camerunense nel mirino dei Blues.

L’articolo Pedullà: «Vi racconto come vanno le cose tra Chelsea e Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG