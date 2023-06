Il commissario tecnico della nazionale croata Zlatko Dalic stasera farà affidamento sul regista dell’Inter per la partita di Nations League.

Non è tempo ancora di ferie per i calciatori, c’è ancora la final four di UEFA Nations League. L’allenatore della Croazia Zlatko Dalic in conferenza stampa ha parlato di Marcelo Brozovic in vista della gara di stasera contro l’Olanda.

Marcelo Brozovic

“Tutti abbiamo tifato per Brozo in finale, ora è pronto e motivato. E questo non l’avrei mai messo in dubbio. Ha giocato benissimo in finale, mi aspetto che lo faccia anche domani (oggi, ndr). Indipendentemente da come finirà questo torneo, abbiamo lavorato brillantemente per otto o nove giorni, con molta energia e motivazione, come se fosse l’inizio della stagione, non la fine“.

L’articolo Dalic: “Brozovic ha giocato benissimo in finale di Champions, mi aspetto faccia lo stesso con noi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG