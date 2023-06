Novità sul fronte Romelu Lukaku per l’Inter, provenienti dall’Inghilterra. Il belga sarebbe stato irritato dal comportamento del Chelsea

Mentre continuano i dialoghi tra Inter e Chelsea per la permanenza in nerazzurro di Romelu Lukaku (dopo il primo no al prestito arrivato dai Blues), è chiara a tutti la volontà del calciatore. Il centravanti si sarebbe addirittura infastidito per il comportamento avuto dal club inglese. A rivelarlo è il Telegraph.

Nel dettaglio, si legge: «Il club inglese è in trattativa con l’Inter su Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Anche il centrocampista Ruben Loftus-Cheek spera ancora di trasferirsi in Italia. Il belga ha rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita e si dice che sia infastidito dal fatto che il Chelsea non abbia ancora approvato un altro trasferimento all’Inter, dove ha trascorso l’intera stagione».

L’articolo Telegraph – Lukaku infastidito dal Chelsea: vuole l’Inter ed ha rifiutato l’Al Hilal proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG