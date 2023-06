L’Inter si è inserita alla corsa per Davide Frattesi ed al momento sembra il club in vantaggio per strapparlo al Sassuolo

In collegamento per Sky Sport, Gianluca Di Marzio aggiorna sulla trattativa tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi. I nerazzurri restano il club in vantaggio su tutte le altre pretendenti, con un accordo di massima già trovato con il Sassuolo.

Intesa trovata sulle cifre e sulla contropartita, che sarà Samuele Mulattieri. Tuttavia manca ancora l’ok di Zhang. Fin quando questo non arriva, anche le altre concorrenti restano in corsa per il centrocampista.

