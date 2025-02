“Tempo scaduto” per Leao: la svolta definitiva del Milan e cosa cambierà per il portoghese

“Tempo scaduto” per Leao. Quanto emerge sul futuro del rossonero è decisamente sorprendente: ecco la posizione del Milan.

Nel cuore delle strategie e delle valutazioni che animano il mercato del calcio, i nomi dei giocatori diventano non solo simbolo di speranze sportive ma anche pedine chiave in complesse trattative economiche. Tra questi, Rafael Leao del Milan emerge come una figura di particolare interesse, a cavallo tra conferme e potenziali scenari futuri. Il Club di Via Aldo Rossi ha dato avvio a gennaio a un percorso di cambiamento davvero importante, profondo e netto. Un percorso che potrebbe avere nuovi capitolo a giugno, con uno in particolare pronto a far scoppiare di gioia i tifosi. Tra Ibra e Mendes ci sarebbe infatti un “patto” per portare al Milan il grande top player del Manchester City.

Un campione sotto i riflettori e una svolta di mercato inattesa

Rafael Leao, attaccante del Milan, trova il suo futuro professionale avvolto in una nebbia di incertezza e speculazione. Malgrado gli alti e bassi che hanno caratterizzato la sua stagione e quella del suo club, Leao rimane un elemento di spicco nell’organico rossonero. Il suo talento non è sfuggito agli occhi vigili di Paulo Fonseca, primo allenatore della stagione, la cui fiducia in Leao ha subito delle fluttuazioni, relegandolo più volte in panchina. Tuttavia, il cambio di guida tecnica con l’arrivo di Sergio Conceicao non ha segnato un netto cambio di rotta per il portoghese, sebbene il suo contributo sia tutt’altro che trascurabile per il Milan. Ora emerge un netto cambio di orizzonti per il portoghese, soprattutto per la fine di un “rapporto” che potrebbe segnare il prossimo futuro del portoghese.

“Tempo scaduto” per Leao: c’è la svolta definitiva

Il valore di Leao per il Milan traspare chiaramente dalla valutazione a cifre astronomiche: una clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro. Un prezzo che il Milan non sembra disposto a negoziare, posizionando il giocatore come un tesoro inestimabile del club. Le dinamiche di mercato, tuttavia, si sono fatte sentire con l’offerta pervenuta dall’Al-Nassr, immediatamente declinata sia dal giocatore che dal club, riaffermando così la volontà di mantenere Leao a meno che non si soddisfino le richieste economiche milaniste. La figura di Jorge Mendes, spesso associata alle vicende di mercato di Leao, si delinea in contorni nuovi. Sebbene Mendes non abbia mai ricoperto ufficialmente il ruolo di agente per il giocatore, aveva ricevuto mandato dal padre di quest’ultimo per organizzare una possibile cessione. Questo mandato è ormai scaduto – scrive Milanlive.it – delineando un panorama in cui i rapporti, seppur rimasti positivi, introducono una fase di indipendenza maggiore per Leao e accrescono l’incertezza sul suo futuro.

