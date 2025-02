Il Milan lo vende davvero, prima mossa per la cessione estiva: agenti già al lavoro per l’addio da non credere

Il Milan lo vende davvero, prima mossa per la cessione estiva. Scelta inaspettata dei rossoneri che avrebbero dato l’inatteso via libera.

Il Milan ha archiviato un mercato di gennaio da protagonista, con ben cinque operazioni concluse e altre già in programma per l’estate. Il rapporto tra Ibrahimović e Mendes è più solido che mai, e promette di portare a termine un altro colpo che farà brillare gli occhi dei tifosi rossoneri: si parla del talento del Manchester City. Tuttavia, non ci sono solo buone notizie: oltre ai nuovi acquisti, si profilano anche operazioni in uscita, con una in particolare pronta a spiazzare i tifosi. Un possibile addio che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero, suscitando preoccupazioni e interrogativi tra i sostenitori.

Da Joao Félix alla dolorosa cessione inevitabile

Il Milan non vuole porsi limiti, come dimostrano gli intenti per rinforzare ulteriormente la rosa. Joao Félix, presentato oggi alla stampa, ha svelato un dettaglio davvero inatteso riguardo al proprio futuro, svelando dettagli davvero sorprendenti. Tuttavia, il Club di Via Aldo Rossi dovrà anche cedere: nelle ultime ore si fa sempre più concreta l’idea di vendere l’acquisto più costoso della sua gestione, naturalmente dopo Gimenez. Questa mossa potrebbe essere necessaria per finanziare altre operazioni, ma non mancherà di suscitare dibattito e preoccupazioni tra i sostenitori del Milan.

Il Milan lo vende davvero: agenti già al lavoro

Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan, sembra essere giunto a un punto di svolta nella sua carriera con la maglia rossonera. Nonostante le aspettative iniziali e un innegabile talento, Chukwueze non ha trovato un ruolo centrale nelle scelte tecniche dell’allenatore Sérgio Conceicao. Questa marginalità ha portato a riflessioni sul suo futuro, nonostante il club milanista avesse deciso di mantenere il calciatore anche dopo aver rifiutato alcune offerte nella finestra invernale del calciomercato, mantenendo aperte le opzioni per il suo trasferimento. La novità più rilevante – scrive Soccernet.sg – riguarda l’interesse del Besiktas, prestigioso club turco, verso il calciatore nigeriano. Il trasferimento, attualmente in fase di trattativa, vedrebbe Chukwueze lasciare il Milan per unirsi alla squadra di Istanbul in prestito con obbligo di riscatto. Questo tipo di operazione permetterebbe al Besiktas di integrare Chukwueze senza un impegno immediato definitivo, ma con una strategia a lungo termine che soddisfi anche le aspettative economiche del Milan, desideroso di recuperare l’investimento fatto per il suo acquisto dal Villarreal.

