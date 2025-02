“Doppio scambio” a sorpresa con Abraham, l’affare coi giallorossi è già “fatto”: la mossa del Club pronta a scuotere Milanello

“Doppio scambio” a sorpresa con Abraham, l’affare coi giallorossi è già “fatto. Circola un’idea di mercato davvero forte.

Il Milan sembra aver imboccato una strada decisamente importante, sia sul fronte mercato, con una sessione invernale di altissimo profilo, sia sul campo, grazie alla seconda vittoria consecutiva ottenuta contro l’Empoli. Tuttavia, il mercato continua a tenere banco, e se Abraham potrebbe essere coinvolto in un atteso “doppio scambio”, il Milan potrebbe seriamente sorprendere tutti con un colpo inaspettato. Ibra e Mendes stanno lavorando alacremente per portare in rossonero un talento del Manchester City, un acquisto che potrebbe fare la differenza e rinforzare ulteriormente una squadra già in crescita.

L’impatto di Gimenez e il nuovo “doppio scambio” con Abraham

L’arrivo di Santi Gimenez ha senza dubbio galvanizzato l’attacco del Milan, offrendo prestazioni decisve già nelle sue prime apparizioni. Il suo stile di gioco acuto e la sua capacità realizzativa hanno evidenziato quanto sia fondamentale avere figure chiave in attacco che possono fare la differenza. Tuttavia, il Milan non si ferma qui: la dirigenza è già al lavoro cercando di affiancare a Gimenez un altro centravanti di talento che possa aumentare ulteriormente la pericolosità dell’attacco per la stagione successiva. A tal proposito si fa largo un inedito “doppio scambio” con Abraham, con protagonisti davvero sorprendenti.

“Doppio scambio” con Abraham: l’ultima sorprendente idea di mercato

La strategia di mercato del Milan – scrive Milanlive.it – appare orientata a valorizzare il talento disponibile nel campionato italiano, Serie A. Due sono i profili che hanno attratto l’attenzione del club: Matteo Lucca e Kristovic del Lecce. Lucca, già nel mirino del Milan durante la scorsa finestra di mercato, rappresenta una potenziale miniera d’oro per il futuro, sebbene il suo cartellino sia ambito anche da altre importanti squadre italiane come Inter, Juventus, Napoli e Roma. D’altro lato, Kristovic emerge come un talento in piena evoluzione, valorizzato dalle parole del direttore sportivo del Lecce che ne esalta il percorso di crescita e le prospettative future. Il Milan per lui ha presentato un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus, trovando il no dei pugliesi, circoscritto però al mercato invernale. Considerando che il giocator sarebbe ben disposto ad accettare la proposta rossonera, è da credere che quanto accaduto a gennaio possa essere solo il primo passo per il colpo estivo rossonero.

