Sì del Milan a 54 milioni, Ibra lo aveva “venduto”: svelato il retroscena incredibile, ecco la verità ancora non detta sull’affare

Sì del Milan a 54 milioni, Ibra lo aveva “venduto”. Retroscena da non credere su una trattativa che avrebbe lasciato tutti senza parole.

Il Milan ha regalato ai propri tifosi un mercato di gennaio davvero esaltante, con cinque arrivi, tra cui spiccano Gimenez, Walker e, soprattutto, Joao Félix. Per il portoghese, il Milan ha bruciato sul tempo la concorrenza dell’Inter, riuscendo a portarlo in rossonero. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già pronto un piano per acquisirlo a titolo definitivo, una mossa che potrebbe consolidare il legame tra il giocatore e il Club. Nella conferenza stampa di ieri, Félix ha rivelato una sorta di conferma, alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi rossoneri per il futuro del talento portoghese.

Sì del Milan a 54 milioni e un nuovo retroscena che fa sognare

Le voci di mercato non si sono ancora sopite, nonostante manchino mesi alla riapertura delle trattative. Circolano già indiscrezioni su una mossa di Ibrahimović, in stretta connessione con Mendes, per chiudere un affare stellare dal Manchester City. Ma non è tutto: il Milan avrebbe anche accettato un’offerta di 54 milioni per uno dei suoi big a gennaio, scatenando il dibattito tra i tifosi. Se l’affare dovesse concretizzarsi, potrebbe significare una rivoluzione nelle gerarchie rossonere, con il Club pronto a reinvestire in nuovi rinforzi per consolidare la squadra e puntare ai grandi obiettivi stagionali.

Ibra lo aveva venduto a 54 milioni: il retroscena

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giulio Cardone, di Repubblica, la proposta del Como sarebbe stata di ben 54 milioni di euro per il terzino francese. Una cifra sorprendente, che avrebbe certamente attirato l’attenzione di molti, considerando anche la scadenza del contratto di Theo con il Milan fissata per il 2026. In particolare ha affermato: “Un’offerta clamorosa che c’è stata ed è stata presentata dal Como al Milan: 54 milioni di euro per Theo Hernandez, pensate 54 milioni di euro. Offerta presentata dal Como al Milan per Theo Hernandez: il Milan aveva chiaramente accettato l’offerta, anche perché parliamo di un calciatore in scadenza nel giugno 2026; Theo Hernandez legittimamente ha rifiutato la proposta di trasferirsi al Como perché ha tanti obiettivi in ballo con il Milan. Questa offerta dà la misura del potere economico della proprietà indonesiana del Como”.

Leggi l’articolo completo Sì del Milan a 54 milioni, Ibra lo aveva “venduto”: svelato il retroscena incredibile, ecco la verità ancora non detta sull’affare, su Notizie Milan.