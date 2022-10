A Manchester continua a tenere banco la discussione sul morale di Cristiano Ronaldo, il commento del tecnico Ten Hag

Il morale di Cristiano Ronaldo rimane uno degli argomenti più chiacchierati nel mondo del calcio. Dai suoi mal di pancia estivi, fino alla panchina nella debacle dello United nel derby di Manchester, Erik ten Hag, allenatore dei Red Devils, ha provato a fare chiarezza in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League con l’Omonia Nicosia.

«La gara contro il Manchester City è stata molto difficile. Come sempre l’abbiamo analizzata, ora dobbiamo andare avanti. Cristiano Ronaldo? Non lo vedo infelice. Si sta allenando bene ed è felice di essere qui. Ho preferito non inserirlo contro il Manchester City per una questione di rispetto, eravamo sotto i 4-5 gol. Non ha niente a che vedere con il suo futuro».

