L’allenatore del Manchester United Erik Ten Hag ha parlato in termini chiari del mercato dei Red Devils.

Stasera il Manchester United affronterà il Leicester nel turno infrasettimanale di Premier League e in conferenza stampa Erik Ten Hag ha parlato anche di mercato. “La finestra di mercato si concluderà così, con l’ingaggio di Dubravka”.

Old Trafford

“Bisogna stare sempre attenti, ma andremo da settembre a gennaio con questa rosa. In attacco serviva rafforzare la squadra. È chiaro che Cristiano Ronaldo fa parte del progetto. Servono giocatori di qualità per tutte le partite della stagione“. Cristiano Ronaldo quindi non andrà né allo Sporting Lisbona né al Napoli; smentite le voci clamorose che erano circolate qualche giorno fa che vedevano Victor Osimhen andare al Manchester United ed il portoghese fare il percorso opposto.

