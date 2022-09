Nel prepartita della Laver Cup c’è stato un curioso episodio riguardante Nole Djokovic, noto tifoso del Milan

Mentre tutta l’attenzione era su Roger Federer per la sua ultima partita in carriera, alla Laver Cup ci sono state tinte rossonere portate da Nole Djokovic. Il serbo, noto tifoso milanista, non ha resistito nel riscaldamento quando alla O2 Arena è stata riprodotta “Freed from Desire”.

