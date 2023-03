The Athletic ricostruisce la cause della separazione tra Antonio Conte e il Tottenham, con il rapporto ormai teso tra il tecnico e la squadra

Clima teso con la squadra arrivata fino al momento dell’inevitabile addio. The Athletic ricostruisce la fine del rapporto di Antonio Conte con il Tottenham e parla di una situazione diventata irreparabile per via metodi duri del tecnico, che all’inizio erano stati accolti con piacere sia dalla squadra che dalla società.

Si parla di clima marcio, con l’allenatore pugliese arrivato a proibire intere categorie di cibo ai propri giocatori, che mal lo sopportavano ormai.

