A Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato così del mercato della Juve.

TEOTINO – Alla Juve torneranno giocatori come Kulusevski che sono un peso economico, ma potrebbero anche ripensarci. Ho dubbi che lo riprendono. Non faranno un grande mercato, la situazione economica è pesante, è in attesa di una sanzione dall’UEFA, ci sono un sacco di complicazioni e non ci sono certezze.

