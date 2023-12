Teotino: «Il Decreto Crescita ha danneggiato i vivai più di quanto ha avvantaggiato le squadre italiane». Le dichiarazioni

Teotino a Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stop al Decreto Crescita, strumento utilizzato dalla Juve e da tante squadre per operare alcuni colpi di mercato.

TEOTINO – «Il Decreto Crescita, così come era, doveva essere superato. Ha danneggiato i vivai più di quanto ha avvantaggiato squadre italiane che hanno ottenuto qualche piccolo aiuto come visto dai risultati nelle coppe. Però siamo arrivati alla fine di questo decreto con campionato dove il 64% dei minuti sono giocati da calciatori stranieri e gli under 21 sono più quelli arrivati dall’estero che italiani».

The post Teotino: «Il Decreto Crescita ha danneggiato i vivai più di quanto ha avvantaggiato le squadre italiane» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG