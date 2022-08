Ecco le parole di Gianfranco Teotino che ha parlato a Radio Sportiva di Simone Inzaghi e dell’Inter in generale.

Sono queste le parole di Gianfranco Teotino che parla ai microfoni di Radio Sportiva dell’Inter e di Simone Inzaghi: “Inzaghi prima dell’Inter non aveva mai avuto modo di guidare una squadra da scudetto. La scorsa stagione non è stata del tutto positiva ma neanche negativa, ci è arrivato vicino. Ora vediamo se dall’esperienza dello scorso campionato avrà preso, diciamo così, degli insegnamenti che gli consentiranno di vincere. Chiaro che quest’anno è nella situazione in cui non può più sbagliare.“

Simone Inzaghi

Parla così invece Walter Zenga a Sky Sport: “La Cremonese ha preso tre gol in contropiede, un paradosso. Di solito le medio-piccole a San Siro giocano chiuse, e invece hanno preso tre gol in contropiede. Prima di un derby però è importante vincere, trovare morale e non rischiare niente. Derby? Sabato sarà tutta un’altra musica.“

