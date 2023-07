Gianfranco Teotino, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha detto la sua sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Ancor prima di Okafor e Chukwueze, avevo detto che questa campagna era intrigante, con un progetto in testa. Questa squadra andava ricostruita con giocatori giovani ma di esperienza internazionale. L’assortimento è interessante. Quando tu costruisci una squadra nuova non con campionissimi devi creare la chimica giusta. Non se sarà all’altezza di Juve e Inter, che hanno uno scheletro definito, ma è la squadra che più mi interesserà giocare».

