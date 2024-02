Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha commentato il paragone tra Hakan Calhanoglu e Andrea Pirlo nel ruolo di play

Gianfranco Teotino ha parlato di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Radio Sportiva.

CALHANOGLU – «Calhanglu e Pirlo hanno delle caratteristiche diverse ma non trovo una bestemmia accostarli. In questo momento il turco è sicuramente uno dei migliori registi al mondo come lo è stato Pirlo nella sua epoca. L’italiano aveva la caratteristica di cercare immediatamente la verticalizzazione dell’azione. Calhanoglu alterna un po’ di più il corto e il lungo ma credo che sia un paragone che ci può stare. Tra l’altro hanno entrambi la stessa origine: nascono da trequartisti e poi si evolvono in registi. Credo che ci siano dei punti in comune».

L’articolo Teotino: «Non è una bestemmia paragonare Calhanoglu a Pirlo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG