Angelo Di Livio, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato dell’entusiasmante lotta scudetto tra Inter e Juventus e del futuro di Zirzkee

Angelo Di Livio ha parlato della lotta scudetto tra l’Inter e la Juventus oltre che di Zirkzee. Le sue dichiarazioni ai microfoni della trasmissione di Massimo Caputi, Tango.

SCUDETTO – «Lo scudetto può perderlo solo l’Inter, Inzaghi è un maniaco dal punto di vista calcistico, per il suo perfezionismo. Deve cancellare l’onta dello scudetto di due anni fa, ma è pronto e migliorato, però per passare da “buon allenatore” a “grande allenatore” deve vincere il tricolore».

ZIRKZEE – «Mi ricorda Dzeko perché è un po’ fantasista ma fa anche gol, però è un giocatore che se prende palla a centrocampo può mandarti un altro attaccante in porta, lo vedo bene anche con un altro centravanti e lui che gira intorno. Secondo me non rimarrà al Bologna. Lo vedrei bene al Milan, ma anche all’Inter con Lautaro tanto quanto con Thuram».

L’articolo Di Livio: «L’Inter può solo perdere lo scudetto, Inzaghi è migliorato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG