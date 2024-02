Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez in occasione del Premio Amico dei Bambini

Piero Ausilio – direttore sportivo dell’Inter – considera Lautaro un punto fermo dei nerazzurri, motivo per cui il rinnovo del capitano è al centro dell’attenzione della dirigenza. Proprio di questo argomento il dirigente ha trattato ai nostri microfoni in occasione del Premio Amico dei Bambini.

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «Se l’ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. C’è sicuramente fiducia, c’è soprattutto la stessa intenzione. Ambo le parti vogliono prolungare questo rapporto, è normale che c’è una negoziazione in corso. Come in tutte le cose ci vuole un po’ di pazienza, i tempi che avete voi non sono quelli che abbiamo noi ma sono sicuro che alla fine arriverà un accordo che accontenterà entrambe le parti perché è questo quello che vogliamo».

LA CONFERENZA INTEGRALE DI AUSILIO

