Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Sassuolo ieri a San Siro: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Gianfranco Teotino ha dichiarato:

«Il Milan è una squadra che reagisce spalle al muro, non volevano sprofondare nella crisi, quindi pur non entusiasmando hanno portato a casa la partita. L’avversario era piuttosto molle, com’è il Sassuolo di sti tempi. Leao non ha giocato bene, ha sbagliato dei controlli per lui semplici, ma i fischi sono ingenerosi, il Milan le cose migliori le fa sempre quando si accende lui».

