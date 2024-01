Teotino valuta il Milan: «Domenica positiva e la difesa non ha mai sofferto. Jimenez e Traoré…». Le parole del giornalista sulla prestazione dei rossoneri

Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan dopo la vittoria contro l’Empoli. Ecco le parole del giornalista sulla prestazione rossonera:

PAROLE – «Nelle ultime 4 trasferte non aveva mai vinto, oggi lo ha fatto agevolmente. C’è stato un impiego positivo anche di Jimenez e Traoré che ha segnato di nuovo. Dal punto di vista di difesa non ha mai sofferto, ma Maignan non ha dovuto fare parate. Una domenica positiva».

