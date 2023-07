Il portiere del Barcellona Marc André Ter Stegen ha parlato del percorso di Champions League, con un focus sull’Inter

Non per merito, ma per fortuna. Questo il pensiero di Marc André Ter Stegen, portiere del Barcellona, sull’ultima finale di Champions League disputata tra Inter e Manchester City:

LE PAROLE- «L’anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra molto giovane. Abbiamo meritato di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l’obiettivo. L’Inter, poi, ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per il titolo. Dobbiamo procedere per gradi»

L’articolo Ter Stegen stronca l’Inter: «Con fortuna è arrivata in finale di Champions» proviene da Inter News 24.

