Franco Ezequiel Carboni, giocatore di proprietà del Monza, si è trasferito ufficialmente in prestito alla Ternana fino a giugno

Franco Ezequiel Carboni, giocatore di proprietà del Monza, si è trasferito ufficialmente in prestito alla Ternana fino a giugno. Ecco la nota del club rossoverde.

NOTA – La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato dall’A.C. Monza, con il consenso dell’F.C. Internazionale, l’esterno argentino Franco Ezequiel Carboni. In carriera, il mancino classe ’03, ha vestito le maglie di Cagliari (in Serie B, 14 presenze e 1 assist) e nella massima serie, del Monza (4 gettoni). Franco si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG