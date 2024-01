Terracciano e l’enigma ruolo: dove gioca il neo rossonero? Lui svela la VERITÀ: le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Filippo Terracciano ha parlato così della sua posizione in campo.

RUOLO – «Non ci ho mai dato troppa importanza. Non è compito mio, io devo fare il mio meglio nella posizione in cui il mister mi mette. Non è una cosa che controllo io. Il ruolo in cui sono chiamato in causa provo a fare il meglio che riesco, mi adatto velocemente».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TERRACCIANO AL MILAN

