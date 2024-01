Terracciano Milan, distanza ridotta tra domanda e offerta: le cifre dell’operazione tra i rossoneri e l’Hellas Verona. Le ultime

Arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa tra il Milan e l’Hellas Verona per Filippo Terracciano. Il classe 2003 è l’ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri e già oggi c’è stato un incontro in sede con l’agente del calciatore per intavolare la trattativa.

Come riferito da Alfredo Pedullà, l’offerta presentata dal club rossonero è di 4 milioni di euro, mentre la richiesta da parte degli scaligeri sarebbe sui 5-6 milioni. Distanza ridotta dunque tra domanda ed offerta, c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

