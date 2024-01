Terracciano Milan, oggi in programma le visite mediche e successivamente la firma: i dettagli dell’affare col Verona

Giornata molto importante in casa rossonera: oggi il neo acquisto Filippo Terracciano svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto che lo legherà al Milan.

Come ricordato da Tuttosport, l’esterno arriva dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più 1 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo.

The post Terracciano Milan, oggi visite e firma: i dettagli dell’affare col Verona appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG