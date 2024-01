Terracciano Milan: iniziano le visite mediche del nuovo acquisto rossonero. Tutti gli aggiornamenti – VIDEO

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Sono iniziate poco dopo le 9 le visite mediche di Filippo Terracciano, esterno che il Milan ha acquistato dall’Hellas Verona.

Filippo #Terracciano è arrivato alla clinica la Madonnina per sottoporsi alle visite mediche con il #Milan pic.twitter.com/mcoh6HBhwC — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Il giocatore si è presentato poco fa alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche con il club rossonero. In giornata, poi, la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime quattro stagioni e mezzo.

