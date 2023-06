Le parole di Carlos Tevez sulla decisione di Messi di non tornare al Barcellona: «Non voleva essere il cattivo del film»

Carlos Tevez ha parlato ad ESPN FC per spiegare la decisione di Lionel Messi di non tornare al Barcellona e di andare all’Inter Miami. Di seguito le sue parole.

BARCELLONA – «Non poter tornare al Barcellona è stato tremendo per lui ma ha preso una decisione conoscendo e comprendendo un po’ la sua situazione. Non voleva tornare e costringere molti suoi compagni di squadra ad essere ceduti o ad abbassarsi lo stipendio. Non poteva tornare ed essere il cattivo del film».

MIAMI – «Leo ha scelto gli Stati Uniti perché gli piace Miami, sarà tranquillo per lui e la sua famiglia. Penso che quello che ha fatto sia stata la cosa più corretta. Se non poteva tornare al Barcellona, ​​​​non poteva restare in Europa»

