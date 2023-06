Serata amara per l’Inter e ancora di più per Romelu Lukaku: l’attaccante nerazzurro ancora una volta protagonista di una serata sfortunata

Si conferma lo scarso feeling nelle finali di Lukaku, che esce sconfitto in finale di Champions League nonostante una buona prestazione generale dell’Inter.

L’attaccante Belga protagonista in “negativo”: prima ha negato a Dimarco il pari sulla linea, negli ultimi minuti poi si è visto salvare un colpo di testa da Ederson. Anche in occasione dell’ultima finale europea, in Europa League con il Siviglia, il belga si era reso protagonista di un autogol.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG