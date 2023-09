The Legend Vialli, è stato ufficialmente rinviato l’evento per commemorare il grande ex Juve: svelato così il motivo

Alessandro Arena, organizzatore dell’evento The Legend Vialli, ha comunicato lo slittamento della partita in onore dell’ex capitano della Juve. Il motivo svelato così.

COMUNICATO – «L’evento sportivo a scopo benefico ‘The legend Vialli‘, programmato per il 10 settembre allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, è stato rimandato. Il motivo è l’infuriare della polemica sui social e su tanti canali d’informazione. In brevissimo tempo a riorganizzare l’evento ad altra data che ne consenta il godimento di esso in una atmosfera serena e priva di qualsiasi dubbio sulla mia persona e sulla fondazione di cui sono il legale rappresentante. Per quanto riguarda i chiarimenti sul post della Lucarelli, come già ho preannunciato, ho dovuto trovare il tempo, tra i mille impegni concitati per l’organizzazione dell’evento al Granillo di recarmi presso le competenti autorità di polizia per depositare denuncia di querela e tutto ciò senza timore di smentite, essendo l’attività da me svolta non solo non lesiva del nome di Vialli, ma assolutamente trasparente e svolta secondo i canoni di legge».

