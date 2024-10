E’ un incubo per il Milan che perde la partita e pure la testa. Il giocatore mette nei guai Paulo Fonseca e compagni. L’episodio. Una partita da dimenticare per Theo Hernandez. Il difensore francese reduce da un periodo più che positivo in Serie A, sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare ieri sera. Il calciatore, con la fascia da capitano al braccio, si è reso protagonista di un primo tempo davvero orribile, con diverse disattenzioni difensive, anche in area di rigore, come in occasione del rigore concesso ai viola per fallo su Dodo. Ma i primi 45 minuti di gioco di Hernandez sono chiaramente segnati dall’errore dal dischetto, dove si fa ipnotizzare da uno splendido De Gea. Ad inizio ripresa le cose sembrano migliorare in fase offensiva. E’ lui a servire l’assist, con un cross pennellato, per la rete del momentaneo 1 a 1 di Christian Pulisic. Pochi minuti dopo però rischia ancora una volta un penalty, ma l’arbitro lo […]

