L’ultima giornata di campionato ha evidenziato tante lacune e i soliti problemi in casa Milan. Il clima non è dei più sereni, anzi filtra grande pessimismo. L’ultima giornata di campionato ha riportato sconforto e tanta negatività in casa Milan. L’ambiente attorno alla squadra di Fonseca non è dei migliori, anzi tutt’altro, e il posticipo contro la squadra gigliata ha riportato il pessimismo e tante note negative, purtroppo da sottolineare. Il Milan è al momento a 5 punti dal primo posto ma al momento la distanza punti è l’ultimo dei problemi per il tecnico portoghese. Il tecnico rossonero è sembrato davvero capirci poco nel big match del Franchi, con il Milan apparso come una squadra slegata e molto confusionaria, totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo apprezzato nel derby. Il gol subito in maniera rocambolesca e le parole di Fonseca sui rigoristi hanno sorpreso tutti ed evidenziato grandi problemi all’interno del […]

Leggi l’articolo completo Disastro Milan: la critica a Fonseca è feroce, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG