Theo e il Milan “separati in casa”, dietrofront clamoroso: svelato l’ultimo retroscena che ha ribaltato il futuro del rossonero

Theo e il Milan “separati in casa”, dietrofront clamoroso. Emergono scenari davvero sorprendenti sul futuro del francese.

Il Milan, dopo la sconfitta di Rotterdam, sta valutando attentamente il proprio futuro e non esclude decisioni drastiche che potrebbero sconvolgere l’attuale situazione a Milanello. Tra le opzioni più discusse, si fa strada l’ipotesi di un colpo di mercato che vedrebbe il campione del Napoli di Conte vestire la maglia rossonera già a partire dal prossimo giugno. Ma le novità non si fermano qui: anche Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra, potrebbe vedere il suo futuro a rischio, con possibili scenari che potrebbero far vacillare la sua permanenza.

Theo e il Milan “separati in casa”: la situazione

Al centro della questione vi sono le prestazioni di Hernández, considerate nettamente inferiori alle aspettative e al suo consolidato potenziale. Emblematiche sono le sue recenti difficoltà in fase difensiva, inclusa una serie di errori ritenuti frutto di distrazione e disinteresse, tanto da rendere le sue cavalcate offensive, un tempo motivo di entusiasmo tra i tifosi, un lontano ricordo. Situazioni queste che hanno portato il Milan a valutare come mai fatto in precedenza, il futuro in rossonero del terzino francese.

Milan freddo sul rinnovo: addio pre-annunciato

Il contratto attuale di Hernández con il Milan, che lo lega al club fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio superiore ai 4,5 milioni di euro netti a stagione, è al centro del dibattito. Nonostante il calo di rendimento, il giocatore avrebbe espresso la volontà di ottenere un aumento per il rinnovo, una richiesta vista con scetticismo alla luce delle attuali performance. Tale situazione – scrive La Gazzetta dello Sport – lascia presagire la possibilità che il Milan potrebbe considerare la cessione del giocatore alla fine della stagione, a meno di un decisivo cambio di rotta nelle sue prestazioni in campo. Nonostante il periodo complicato, il talento indiscusso di Hernández e il suo passato glorioso hanno mantenuto vivo l’interesse nei suoi confronti, sebbene con sfumature diverse rispetto al passato. Ad esempio, l’interesse dimostrato da squadre meno blasonate, come il neo-promosso Como nell’ultimo calciomercato invernale, testimonia una percezione in mutamento del valore del giocatore sul mercato. Contemporaneamente, le voci su un interesse del Bayern Monaco si sono raffreddate, complici altre mosse di mercato dei bavaresi.

