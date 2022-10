Intervistato a Sky Sport, Theo Hernandez ha detto la sua sull vittoria dello Scudetto della passata stagione e sul gol con l’Atalanta

«Fino all’ultima partita non sapevamo che avremmo vinto lo scudetto. E’ stato un gol bellissimo, il più bello della mia vita. Nazionale? Da tanto tempo volevo andarci, sto lavorando al massimo per arrivare al Mondiale, vogliamo arrivare fino in fondo, la squadra è forte. Seconda stella Si è quello l’obiettivo. E’ un campionato difficile, ci sono tanti club vicini e noi dobbiamo fare quello che sappiamo, abbiamo più maturità, dobbiamo lavorare tutti i giorni e vediamo che succede. Sono molto legato all’ambiente, dal primo giorno la gente mi ha amato. Io faccio quello che so fare: giocare e far felice i milanisti. Più forte di cosi? Io lavoro tutti i giorni e faccio quello che mi chiede il mister, quello che succede non lo so. Dobbiamo lavorare tanto per arrivare a fine stagione al massimo e centrare a seconda stella. Consigli Maldini? Mi dice che sono ancora giovane e che posso migliorare ancora »

