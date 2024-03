Theo Hernandez Bayern Monaco, colpo di scena sul possibile affare! Cambia di nuovo lo scenario: tutte le ULTIME

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan e in particolare per quanto concerne il futuro di Theo Hernandez, entrato prepotentemente nei radar del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, i bavaresi faranno un ultimo tentativo con Alphonso Davies: se le parti non dovessero trovare un accordo per il rinnovo, allora sì che i tedeschi potrebbero iniziare a preparare concretamente l’assalto all’esterno rossonero.

The post Theo Hernandez Bayern Monaco, colpo di scena! Cambia di nuovo lo scenario: ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG