Dopo 12 giornate di campionato si possono già fare le prime analisi e dare i primi giudizi sul rendimento delle squadre: i rossoneri spiccano per incostanza.

Nel panorama calcistico, le prestazioni di una squadra sono spesso lo specchio fedele delle performance individuali dei suoi giocatori chiave.

Questo principio sembra trovare conferma nelle parole di Federico Balzaretti, ex calciatore e dirigente, che durante il podcast “Elastici” di Cronache di Spogliatoio ha posto l’accento sulle montagne russe che caratterizzando il rendimento del Milan.

Alti e bassi

Il Milan si trova al settimo posto in classifica con. un distacco di ben 8 punti dalla vetta quando sono state giocate appena 12 partite. La squadra di Fonseca ha iniziato malissimo la Serie A salvo poi riuscire a vincere il derby: quella gara ha dato una leggera spinta verso l’alto al rendimento ma le cadute sono tornate ad arrivare.

Il fattore Theo

Theo Hernandez, elemento brillante del reparto arretrato milanista, sta vivendo una stagione di alti e bassi che non lasciano indifferente Balzaretti. “Io stravedo per lui, sono innamoratissimo di Theo, in questo momento, però, è un giocatore che sta, soprattutto a livello difensivo, perfomando molto meno bene“; le parole dell’ex terzino. “E gli abbiamo fatto i complimenti ad inizio campionato di quanto era migliorato, addirittura l’anno scorso aveva fatto il difensore centrale. Quindi non credo sia peggiorato tutto d’un colpo. Credo che sia a livello psicologico qualche cosa che in questo momento non va“.

La ricetta

Tuttavia, Hernandez non è l’unico giocatore del Milan per cui vale questo discorso. Balzaretti menziona anche Rafael Leao e Pavlovic come esempi di talenti poco costanti. Secondo lui, il Milan dovrebbe “trovare una quadratura con dei giocatori che invece garantiscono una stabilità di prestazioni, al quale puoi mettere due giocatori, massimo tre, che sono quelli che ti accendono. Tutte le grandi squadra sono state composte in questa maniera”.

