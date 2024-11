La Gazzetta dello Sport di questa mattina si focalizza sul pessimo trend stagionale del francese che, dopo gli ennesimo svarioni a Cagliari, ora rischia.

In un mondo calcistico dove le prestazioni sul campo parlano più di qualsiasi altra cosa, le aspettative poste su un giocatore possono essere tanto elevate quanto impietose. È il caso di Theo Hernandez, talento indiscusso del Milan, che si trova ora al centro di un vortice di critiche e riflessioni.

La partita contro il Cagliari ha messo in luce le difficoltà di un giocatore chiave di questo Milan, frenato però da un atteggiamento poco incisivo sul campo. Le sue prestazioni recenti hanno sollevato dubbi non solo tra i tifosi ma anche nello staff tecnico, mettendo in discussione il suo ruolo all’interno della squadra e la possibilità di un’imminente svolta.

Un giocatore sotto i riflettori

Theo Hernandez, da sempre una freccia all’arco rossonero, non mostrando la grinta e la determinazione che ci si aspetterebbe da un giocatore del suo calibro. A Cagliari, i suoi diretti avversari, Zortea e Zappa, hanno saputo sfruttare le sue debolezze, contribuendo al vantaggio e alla rimonta della loro squadra. Nonostante ciò, le critiche non derivano da una questione di forma fisica ma piuttosto da un atteggiamento sul campo che lascia a desiderare, una mancanza di aggressività e di focus difensivo che hanno deluso le aspettative.

La leadership in discussione

Assegnatogli il ruolo di capitano, si presupponeva che Hernandez potesse guidare la squadra con esempio e determinazione. Invece, la sua prestazione è stata lontana dall’essere ispiratrice, finendo per alimentare dubbi sulla sua capacità di assumersi responsabilità di tale peso. Il confronto con il trattamento riservato a Rafa Leao, che dopo essere stato relegato in panchina per tre partite ha mostrato un netto miglioramento nel suo impegno in campo, solleva la questione se una strategia simile possa essere applicabile anche a Hernandez per riacquistare lo slancio perduto.

Theo Hernandez

Alternative e possibilità

L’analisi delle prestazioni recenti ha evidenziato che esistono valide alternative per la fascia sinistra, con Emerson e Calabria pronti a ricoprire il ruolo in sua assenza. Ciò mette ulteriormente pressione su Hernandez per dimostrare il suo valore e la sua indispensabilità per il team. Fra le opzioni considerate, vi è la possibilità di affidarlo alla cosiddetta “cura Leao”, una pausa riflessiva dalla titolarità che potrebbe servire come stimolo per una rinascita sul campo e Fonseca ci sta pensando.

